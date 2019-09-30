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30.09.2019
Başkan Erdoğan Rusya gezisinde incelemişti! Türkiye'de test edildi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi yangın söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi.
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