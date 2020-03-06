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06.03.2020

Başkan Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Son dakika haberi... Zorlu zirveden çıkan ateşkes kararını değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Biz şu anda işi o kadar sağlama aldık ki her an Sayın Başkan’la irtibat halinde olacağım. Dışişleri Bakanımız aynı şekilde muhatabıyla, Milli Savunma Bakanımız muhatabıyla, Milli İstihbarat Başkanımız muhatabıyla sık sık görüşmek suretiyle bu ilişkiyi sürekli diri tutacağız. Bir yerde çatlak patlak olduğu anda hemen konuya müdahale edeceğiz. Tabi aramızda her şey yazı ile olmuyor, söz ile olanlar da var. Burada bu kararlılığımızı teyit ettik. Tabi rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı da her an teyakkuz halinde olacağız" dedi.

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