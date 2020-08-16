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Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında son durumu inceledi

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Giriş: 16.08.2020 19:34
Güncelleme:16.08.2020 19:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'danki gezisinin ardından Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının ikinci ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

DENİZ DOLGUSU ÜZERİNE YAPILAN 2. HAVALİMANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'ndan dönüşte yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin misafiri oldu, onlarla birlikte çay içti sohbet etti. Erdoğan, daha sonra buradan karayolu ile yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na geçti.

Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatını inceledi
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