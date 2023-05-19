Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'ndeki Gençlik Buluşması'nda şiir okudu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza attı ve bu konuşmalarının birçoğunda da ya bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi. Çünkü onun olmazsa olmazlarından biri de çocukluğundan bu yana gelen "şiir" sevgisi. Başkan Erdoğan, Rami Kışlası Kütüphanesi’ndeki Gençlik Buluşması’nda, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okudu.