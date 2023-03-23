23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek

Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2023 09:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte açacak. Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ramazan’ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek
Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek
Twitter’dan siyasi sansür
Twitter'dan siyasi sansür
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İYİ Parti’den bomba kulis
İYİ Parti'den bomba kulis
Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı!
Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı!
Sadık Albayrak’tan gençlere önemli nasihat
Sadık Albayrak'tan gençlere önemli nasihat
Bozdağ’dan Eskişehir’deki skandala tepki
Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki
MHP’de adaylık başvuruları tamamlandı
MHP'de adaylık başvuruları tamamlandı
Masada bize pusu kuruldu!
"Masada bize pusu kuruldu!"
Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı!
Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı!
Kuraklık nasıl önlenecek?
Kuraklık nasıl önlenecek?
CHP içindeki ETO grubunda kimler var?
CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var?
Daha Fazla Video Göster