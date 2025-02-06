Başkan Erdoğan rakamları tek tek paylaştı: Deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. “Yıl sonuna kadar 454 bin konutu tamamlamış olacağız” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, “Ankara ve İstanbul’daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, aynaya bakmadan bize ne yaptınız diye soranlara özetin özeti mahiyetinde bazı rakamları burada kısaca hatırlatmak istiyorum… Son 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik.” dedi.

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