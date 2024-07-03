Başkan Erdoğan, Putin ile 15’te görüşecek

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katılmak için Kazakistan'a gitti. Erdoğan ve Putin'in gündeminde neler var? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.

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