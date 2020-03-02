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02.03.2020

Başkan Erdoğan paylaştı: "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor"

Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Arif Nihat Asya'ya ait "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinin "Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgâr bekliyor!" sözlerini paylaştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri...

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can can

bu adamı sevmeyen ya haindir ya cahildir yada şeytandır.

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cevapla 02.03.2020 17:14
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