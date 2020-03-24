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24.03.2020

Başkan Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

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