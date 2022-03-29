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Başkan Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık | Türk - Özbek Üniversitesi kuruluyor

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Giriş: 29.03.2022 21:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'a önemli bir ziyarette bulundu. İkili görüşme ve anlaşmaların imza töreni sonrası Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Ticaret hacminde en kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki süreç çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir." dedi. Önemli gelişmeyi de paylaşan Başkan Erdoğan, "Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. İlgili arkadaşlarımızı görevlendirdik." ifadelerine yer verdi.
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