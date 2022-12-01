Başkan Erdoğan, OECD Mesleki Eğitim Zirvesine video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği mesajda, “Topyekün büyüme için eğitim en güçlü enstrümanlardan biridir. Çocukların eğitime ulaşma hakkı evrensel bir insan hakkıdır. Halihazırda yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Çocuklarımızın yetişmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. 20 yılda her bütçede en büyük payı eğitime tahsis ediyoruz. Derslik sayımızı ikiye katladık, 750 bin yeni öğretmen atadık. Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir konuma taşıdık. Mesleki ve teknik eğitimde önemli başarılara imza attık. Bu okullarımıza yönelik haksızlıkları giderdik. Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimize yeni imkanlar sağladık. 55 AR-GE merkezi ile öğrencilerimizi sürece dahil ediyoruz. 2022'de 8 bin 269'a ulaşan tescilli ürünlerin 74'ü ticarileşti.” ifadelerini kullandı.

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