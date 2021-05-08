Başkan Erdoğan normalleşme için tarih verdi! Türkiye nasıl normalleşecek?

81 ilden gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kabine'nin gündemi normalleşme takvimi. Yeni takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." dedi. Peki başladığımız noktaya dönmemek için ne yapmalıyız? Türkiye’de yeni normalleş takvimi nasıl olur? 17 Mayıs sonrası yeni normalleşeme takvimiyle ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.

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