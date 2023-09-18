Başkan Erdoğan New York'ta Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı: Tavrımızı ortaya koyduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında, eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı. Başkan Erdoğan, iyi niyet beyanına ilişkin yaptığı açıklamada, insanlığın geleceği adına önemli bir imza attıklarını belirterek "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk." dedi.