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Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 01:04
Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
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