24 Mart 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan NATO karargahında! Macron ile görüştü | NATO zirvesinden ne sonuç çıkar?
NATO devlet ve hükümet başkanları Ukrayna gündemiyle bugün olağanüstü toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Başkan Erdoğan NATO zirvesindeki ikili görüşmelerine başladı. Başkan Erdoğan Macron ile görüşüyor. NATO zirvesinden ne sonuç çıkar? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.