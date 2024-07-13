Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tören kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan FETÖ'ye karşı mücadelede, "15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi." dedi.