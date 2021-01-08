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Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

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Giriş: 08.01.2021 14:52
Güncelleme:08.01.2021 14:56
Son dakika haberine göre Türksat5A uydusunun fırlatılışı sonrası düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumunda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Türksat 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

Amacımız 2022'de ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz.

MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURUYORUZ
Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki etkinliğimizi artırma gayretimizi devam ettiriyoruz. Teknolojideki gelişmeler devletlerin işleyişinde de köklü değişimlere neden oluyor.

Dünya çevresinde dolaşan uydular işyerinden evimize kadar hayatımızın her alanında bize hizmet ediyor, yön veriyor.

Zulmü ve adaletsizliği artıran bir teknoloji ister dünyada ister uzayda olsun insanın düşmanıdır. Teknoloji alanında mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim medeniyetin çizdiği sınırlar içinde veriyoruz.

Bu ilkeli ve onurlu duruşun bir bedeli varsa onu ödemekten çekinmiyoruz."

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