13 Ekim 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.