29 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden ilk kare
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Türkiye-İtalya İş Forumu kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan ve Meloni'nin görüşmelerinde Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve AB ile ilişkiler gibi başlıklar da ele alınacak. Ayrıca, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin çözüm arayışları da liderlerin gündeminde olacak.