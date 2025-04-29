29 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden ilk kare
Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden ilk kare

Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden ilk kare

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2025 14:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Türkiye-İtalya İş Forumu kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan ve Meloni'nin görüşmelerinde Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve AB ile ilişkiler gibi başlıklar da ele alınacak. Ayrıca, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin çözüm arayışları da liderlerin gündeminde olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden ilk kare
Görüşmeden ilk kare
Görüşmeden ilk kare
Denizaltında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı
Denizaltında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı
İstanbul’da 36 İSPARK otoparkına mühür!
İstanbul'da 36 İSPARK otoparkına mühür!
İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş
"İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş"
Başkan Erdoğan İtalya’da! Meloni böyle karşıladı
Başkan Erdoğan İtalya’da! Meloni böyle karşıladı
Mesele tamamen duygusal
"Mesele tamamen duygusal"
Lüks otomobiller böyle görüntülendi
Lüks otomobiller böyle görüntülendi
ABD ile Ankara’da Savunma Grubu Toplantısı
ABD ile Ankara'da Savunma Grubu Toplantısı
Doğum yardımına 300 bine yakın başvurdu
Doğum yardımına 300 bine yakın başvurdu
Bantla yolsuzluğun üstü mü kapatılmak istendi?
Bantla yolsuzluğun üstü mü kapatılmak istendi?
İmamoğlu’nun köstebeği kim?
İmamoğlu’nun köstebeği kim?
İBB soruşturmasında 52 şüpheli adliyede!
İBB soruşturmasında 52 şüpheli adliyede!
Daha Fazla Video Göster