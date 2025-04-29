Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden ilk kare

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Türkiye-İtalya İş Forumu kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan ve Meloni'nin görüşmelerinde Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve AB ile ilişkiler gibi başlıklar da ele alınacak. Ayrıca, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin çözüm arayışları da liderlerin gündeminde olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN