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Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka dağlarında görev yapan askerleri telefonla arayarak Ramazan bayramlarını kutladı.