28 Şubat 2023, Salı
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Başkan Erdoğan: Malatya’ya 62 bin konut yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı incelemeler ardından basın açıklaması yaptı ve "Malatya’ya 62 bin konut yapıp vatandaşlarımızı güvenli binalara muhakkak kavuşturacağız” müjdesini verdi. Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlara dair Başkan Erdoğan, “Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye geneli için hızlı hareket edilmesi mesajını veren Başkan Erdoğan "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz." ifadelerine yer verdi.