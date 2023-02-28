28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Malatya’ya 62 bin konut yapacağız

Başkan Erdoğan: Malatya’ya 62 bin konut yapacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 19:52
Güncelleme:28.02.2023 20:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı incelemeler ardından basın açıklaması yaptı ve "Malatya’ya 62 bin konut yapıp vatandaşlarımızı güvenli binalara muhakkak kavuşturacağız” müjdesini verdi. Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlara dair Başkan Erdoğan, “Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye geneli için hızlı hareket edilmesi mesajını veren Başkan Erdoğan "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz." ifadelerine yer verdi.
Malatya’ya 52 bin konut yapacağız
"Malatya’ya 52 bin konut yapacağız"
Kahramanmaraş’ta yeni deprem!
Kahramanmaraş'ta yeni deprem!
Depremzede kiracılar ne yapmalı? Ücret iadesi...
Depremzede kiracılar ne yapmalı? Ücret iadesi...
Erdoğan: 309 bin konut inşa edeceğiz
Erdoğan: 309 bin konut inşa edeceğiz
Kılıçdaroğlu’nu CHP’li Başkan çürüttü
Kılıçdaroğlu'nu CHP'li Başkan çürüttü
Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
Çıkarma gemilerinde 32 ameliyat yapıldı
Çıkarma gemilerinde 32 ameliyat yapıldı
İstanbul’un deprem risk haritası!
İstanbul'un deprem risk haritası!
Erdoğan, Elbistan’da incelemelerde bulundu
Erdoğan, Elbistan'da incelemelerde bulundu
309 bin konutun inşaatına başlıyoruz
"309 bin konutun inşaatına başlıyoruz"
İşte TOKİ’nin 20 yıllık deprem çalışmaları
İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları
EYT mesaisi bugün başlıyor
EYT mesaisi bugün başlıyor
Daha Fazla Video Göster