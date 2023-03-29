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Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ve Abdülmecid Tebbun ile görüştü

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Giriş: 29.03.2023 09:24
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü ve Filistin'e Türkiye'den desteğin süreceğini bildirdi. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de telefonda temaslarda bulundu. İki lider Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldı.
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