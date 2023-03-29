29 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ve Abdülmecid Tebbun ile görüştü
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü ve Filistin'e Türkiye'den desteğin süreceğini bildirdi. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de telefonda temaslarda bulundu. İki lider Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldı.