Başkan Erdoğan: Linç korosu CHP’nin eseridir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyaseti kavga dönüştüren CHP’yi ve Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirirken Meclis’teki birlik fotoğrafının linç edilmesine de tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Siyaseti dost düşman ifadeleri ile tarif etmek doğru değildir. Siyasette rakip ya da müttefik vardır. Her kim dost düşman kavramları ile tanımlıyor ise Türk demokrasisine ihanet ediyor demektedir. Biz böyle bir ayrımı reddediyoruz. Bu ikiliğe kendimizi mecbur etmeyeceğiz. Kamplaşma siyaseti içinde asla olmadık bundan sonra da olmayacağız. Kuşatıcı tasavvur ile siyaset yapmaya devam edeceğiz. Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerin bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Dostane sohbetin eleştirilecek yanı yoktur olamaz. Hiçbirimiz düşman değiliz. Gazeteci, akademisyen, sosyal medya figürü linç korosu CHP'nin eseridir. Siyaseti dost düşman ikileminde gören CHP'nin eseridir. Linç korosunu karargahı da CHP genel merkezidir.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN