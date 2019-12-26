Başkan Erdoğan Libya anlaşmasındaki Kaddafi detayını anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Libya ile Doğu Akdeniz için yapılan anlaşmayla ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, "Libya ile çok yönlü ilişkililere sahibiz. 2012'de başladığımız çalışmaları nihayet 27 Kasım'da imzaladığımız bir mutabakatla neticelendirdik. Merhum Kaddafi'nin döneminde bu adımları atmıştık. Ömür vefa etmedi ve bu işi neticelendiremedik. Bu işin mazisi o zamana kadar dayanıyor. Çok daha kararlı, içi dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. Şimdi ise meydanı boş buldular esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın, biz imzaları attık bu işi bitirdik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Libya ile Doğu Akdeniz için yapılan anlaşmayla ilgili konuştu.



Başkan Erdoğan, "Libya ile çok yönlü ilişkililere sahibiz. 2012'de başladığımız çalışmaları nihayet 27 Kasım'da imzaladığımız bir mutabakatla neticelendirdik. Merhum Kaddafi'nin döneminde bu adımları atmıştık. Ömür vefa etmedi ve bu işi neticelendiremedik. Bu işin mazisi o zamana kadar dayanıyor. Çok daha kararlı, içi dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. Şimdi ise meydanı boş buldular esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın, biz imzaları attık bu işi bitirdik" açıklamasında bulundu.