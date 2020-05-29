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Başkan Erdoğan Levent'te yapımı süren camide incelemelerde bulundu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu. Sancaktepe'de hastane açılışına katılan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'daki evine geçti. Bir süre sonra Kısıklı'dan çıkan Erdoğan daha sonra Levent Metro durağının yanında yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu. Kısa bir süre cami inşaatında kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.