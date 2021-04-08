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Başkan Erdoğan Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah’ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah’ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El - Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.