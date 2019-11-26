Başkan Erdoğan, "Kumpas" rezaletini inkar eden Kılıçdaroğlu'na durumu meşhur tekerleme ile anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Külliye'de bir CHP'li ile görüşme" iddiasıyla ilgili olarak, "Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi" dedi ve koltuk için taht oyunları oynayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu meşhur tekerleme ile anlattı.