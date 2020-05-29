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Başkan Erdoğan: Kültüründen habersiz bir neslin hayata tutunması mümkün değildir | Video

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Giriş: 29.05.2020 21:36
Güncelleme:29.05.2020 21:36
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 567. yılı dolayısıyla İstanbul'daki fetih şöleninde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz. Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz."

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