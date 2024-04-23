23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak

Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 09:16
Bugün 23 Nisan... Başkent Ankara'da yoğun gündem var. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırlayacak. A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
104 yıllık gurur: 23 Nisan
104 yıllık gurur: 23 Nisan
Balıkesir merkezli Mahzen-31 operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları ağırlayacak
Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak
Gazi Meclis 104 yaşında
Gazi Meclis 104 yaşında
Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu
Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu
Başkan Erdoğan Erbil’de
Başkan Erdoğan Erbil'de
İsmailağa Cemaati’nin lideri Kılıç vefat etti
İsmailağa Cemaati'nin lideri Kılıç vefat etti
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kalp krizi geçiren hasta için helikopter havalandı!
Kalp krizi geçiren hasta için helikopter havalandı!
Irak ile Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Irak ile Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Filistinli çocuklar TBMM’de
Filistinli çocuklar TBMM'de
Avrupa Birliği’nin gündemi Ukrayna!
Avrupa Birliği'nin gündemi Ukrayna!
Daha Fazla Video Göster