Başkan Erdoğan konuşmasını onun için yarıda kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı Sakarya AK Parti İl Danışma Toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Erdoğan konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan bir çocuğun 'Tayyip Dede' diyerek kendisine seslenmesi üzerine konuşmasını yarıda kesti. Küçük çocuğu sahneye davet eden Başkan Erdoğan onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı Sakarya AK Parti İl Danışma Toplantısı renkli görüntülere sahne oldu.

Partililer konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Başkan Erdoğan'ı Muazzez Ersoy'un 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek' şarkısıyla karşıladı ve büyük sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.