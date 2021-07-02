Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan "CHP, Türk siyasetini kirletmektedir. Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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