Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili son verileri canlı yayında açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık." dedi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

52 MİLYON DOZ AŞI YAPTIK

Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Sağlık hizmetlerinden tedarik zincirine sosyal destek programlarına hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. İngiltere 100 150 sterlin ile aşı yapıyor biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.