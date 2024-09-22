Başkan Erdoğan kendisini karşılayan Türkler ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki ilk durağı Türkevi oldu. Erdoğan burada kendisini bekleyen Türkler tarafından coşkuyla karşılandı. BM Genel Kurulu'nda konuşacak olan Erdoğan'ı yoğun bir diplomasi trafiği de bekliyor.

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