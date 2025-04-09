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Başkan Erdoğan: Kavuk Özel’in başına geçti!

Başkan Erdoğan: Kavuk Özel'in başına geçti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 22:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özgür Özel’in hükümeti hedef alan sözlerine yanıt veren Erdoğan, “CHP, faşizmin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, Özel'in sokak çağrılarına da değinerek, “Gençleri size yedirmeyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasına atıfta bulunan Erdoğan, “İstanbul’da Eskobar düzeni kurdular” şeklinde konuştu. Erdoğan, görüşmelerin tarihini de açıkladı.
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