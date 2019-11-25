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25.11.2019

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından böyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, Katar Emirlik Divanı'ndaki karşılama töreninin ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı

Erdoğan ve Al Sani, Katar Emirlik Divanı'ndaki karşılama töreninin ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

ERDOĞAN VE AL SANİ GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.

Erdoğan'a Katar'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

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