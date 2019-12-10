Başkan Erdoğan: Karar alma sürecim kesinlikle istişare kaynaklıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen programda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, öğrencilerden gelen “Karar alırken nasıl bir süreç izliyorsunuz?” sorusunu yanıtladı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çok açık ve net karar alma sürecim kesinlikle istişare kaynaklıdır. Bu istişarede iki ayak vardır. Birisi partimin kabinesi diğeri ise partimin MKYK'sıdır. Buralarda gerekli istişareleri yapar ona göre kararlar alırız. İstişare edilmeden bu adımlar atılmaz tek adam falan havaları yapıyorlar ben tek adam olarak ben ne ülkeye ne de dünyaya yetmem.

Her şeyden önce bunlar bir birikim... Siyaset dünyasında 40 yılımızı geçirdik. Böyle bir noktaya da bu şekilde geldik."