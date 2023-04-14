Deprem bölgesini ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni durağı Diyarbakır oldu. Başkan Erdoğan burada Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne ve Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'nin de açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasında “Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır’da öldürmediler mi? Bu Serok nerde? Yasin Börü’yü bunlar şehit etmedi mi? Bunların derdi Kürt falan değil bunlar katil. Bunlar terörist bu teröristlere 14 Mayıs’ta gereken dersi vermeye var mıyız?” sözleriyle teröre sert tepki gösterdi. Diğer yandan 7'li koalisyonda PKK’nın siyasi kolu HDP'nin varlığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş! Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar." ifadelerine yer verdi.