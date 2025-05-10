Başkan Erdoğan: Kadına şiddete tolerans yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gençleri evlendirmeye özendirecek pek çok adım atıyoruz. LGBT denilen sapkın akımlar için gerekli tedbirleri alıyoruz.” şeklinde konuştu.

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