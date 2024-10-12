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Başkan Erdoğan: Kabine'de değişim olabilir

Başkan Erdoğan: Kabine'de değişim olabilir

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 13:41
Güncelleme:12.10.2024 13:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze saldırılarına paralel olarak Türkiye'de de sokak eylemlerinin tetiklenmek istediğine yönelik gelen soruya cevap veren Başkan Erdoğan, sokağa karıştırmak isteyenlerin bunun bedelini ağır ödeyeceğini ifade etti. Gazze'de yapılan katliamı dünyanın gözüne soka soka anlatacaklarını da belirten Erdoğan bölgesel gelişmelere de değindi. Başkan Erdoğan bölgede bulunan Amerika, İngiltere, Almanya'nın PKK/YPG terör örgütünü hamiliğine soyunmuş durumda olduğunun altını çizdi. Diğer yandan partideki kurultay çalışmalarına da yorumlayan Başkan Erdoğan, parti içinde genel başkan yardımcıları dahil olmak üzere değişimlerin olabileceği vurgularken kabinede de değişime gidilebileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
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