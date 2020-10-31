Başkan Erdoğan İzmir'deki depremde can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İzmir'de yaşanan deprem ile ilgili can kaybı ve yaralı sayısındaki son durumu açıkladı "Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk." ifadelerini kullandı.

Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah2tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum 26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.