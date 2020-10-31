Başkan Erdoğan İzmir'de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Başkan Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ında eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı ise 112 Koordinasyon Merkezi oldu. Başkan Erdoğan, İzmir'de AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı.