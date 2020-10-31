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Başkan Erdoğan İzmir'de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde...

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Giriş: 31.10.2020 20:24
Güncelleme:31.10.2020 20:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Başkan Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ında eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı ise 112 Koordinasyon Merkezi oldu. Başkan Erdoğan, İzmir'de AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı.
Başkan Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde...
Başkan Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde...
Başkan Erdoğan deprem bölgesi İzmir'de
Başkan Erdoğan deprem bölgesi İzmir'de
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