Başkan Erdoğan izletti! İşte 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!

CHP ve İYİ Parti'li isimler, 104 emekli amiralin AK Parti hükümetini hedef alan skandal bildiriye destek vermesi büyük tepki çekmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin darbeci geçmişini gözler önüne serdi. "CHP'nin darbeci zihniyeti" adlı videoda, "15 Temmuz 2016'da demokrosi ve anayasal kurumlar hedef alındığında millet iradesini savunmak için tankların, uçakların karşısında çıplak elleriyle savaşırken arka kapılardan kaçıp kahve içmeye gittiler. 251 vatandaşımızın şehit edildiği geceye tiyatro dediler. Ama asıl tiyatroyu kendileri oynadılar." ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, burada 104 amiralin darbe bildirisini aklamaya çalışan CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na tarihi gerçeklerin yer aldığı bir video ile yanıt verdi.

İşte videoda öne çıkan çarpıcı açıklamalar:

Sandıkta varlık gösteremeyenler, apoletlerin gölgesine sığınıp darbelerden ve antidemokratik müdahalelerden medet umdu. Bu hep böyle oldu. İsimler değişti, yüzler değişti ama zihniyet hep aynı kaldı. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta demokrasi postallar altında ezilmeye çalışılırken bir kenarda sevinç sığlıkları attılar.

Milli irade tecelli ettiğinde ise bu devrin kapandığını anlayamadılar. Denemeye devam ettiler. Sözde cumhuriyet mitinglerinde faşit sloganlarla bu milletin ordusunu bu milletin seçtiği lidere karşı kışkırtmaya çalıştılar. Çok geçmeden ordu içindeki azgın azınlık bir bildiri ile onlara eşlik ettiğinde millet kendi iradesine sahip çıktı. Gereken cevabı sandıkta verdi. Yine anlayamadılar. Türkiye uluslararası alanda itibar kazandıkça, ekonomimiz büyüdükçe yasaklar kalkıp toplumsal huzur arttıkça sandıktan hepten ümidini kesenler darbecilere göz kırpmaya başladılar.

Her defasında umutlarını meşru olmayan yollara bağladılar. 15 Temmuz 2016'da demokrosi ve anayasal kurumlar hedef alındığında millet iradesini savunmak için tankların, uçakların karşısında çıplak elleriyle savaşırken arka kapılardan kaçıp kahve içmeye gittiler. 251 vatandaşımızın şehit edildiği geceye tiyatro dediler. Ama asıl tiyatroyu kendileri oynadılar.

Sandıkta verilen dersler yetmedi. Millet canı pahasına da olsa meydanlarda en büyük dersi verdi ama yine anlamadılar. Bağımsızlığımızı pekiştirecek ve ekonomiye güç katacak projeler gün yüzüne çıktıkça içlerinde sönmeyen darbe ateşi yeniden alevlenmeye devam etti. Gece yarısı bildirisiyle milli iradeye yeniden meydan okudular.