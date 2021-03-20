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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Atatürk Kültür Merkezi'ne sürpriz ziyaret

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Giriş: 20.03.2021 16:55
Güncelleme:20.03.2021 17:03
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanmak üzere olan Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. AKM ziyareti, Başkan Erdoğan'ın günlük programında bulunmuyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti.

AKM'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

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