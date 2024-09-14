Başkan Erdoğan: İsrail'den Ayşenur'un hesabını soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'e kimlikle girişle ilgili anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuşurken "Hesabını soracağız. BM'de atılacak adımları konuştuk" dedi.

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