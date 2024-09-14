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Başkan Erdoğan: İsrail'den Ayşenur'un hesabını soracağız

Başkan Erdoğan: İsrail'den Ayşenur'un hesabını soracağız

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'e kimlikle girişle ilgili anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuşurken "Hesabını soracağız. BM'de atılacak adımları konuştuk" dedi.
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