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Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor

Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 15:10
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği" konferansında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yaklaşan tehlikeyi gördüklerini vurgularken ülkemizde bunu göremeyen idrak yoksunu şahsiyetlerin olduğunu vurguladı. BM'yi de eleştiren Başkan Erdoğan "Kendi personelinin hakkını koruyamayan bir BM, başkalarının hakkını nasıl savunacak?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....
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