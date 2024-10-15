Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği" konferansında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yaklaşan tehlikeyi gördüklerini vurgularken ülkemizde bunu göremeyen idrak yoksunu şahsiyetlerin olduğunu vurguladı. BM'yi de eleştiren Başkan Erdoğan "Kendi personelinin hakkını koruyamayan bir BM, başkalarının hakkını nasıl savunacak?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN