Başkan Erdoğan: İslam dünyası bekleneni maalesef yerine getirememiştir

Gazze konusunda İslam dünyasının iyi bir sınav veremediğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İstilacı bir devlet karşısında direniş destanı yazıyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız.” şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN