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Başkan Erdoğan: İslam dünyası bekleneni maalesef yerine getirememiştir

Başkan Erdoğan: İslam dünyası bekleneni maalesef yerine getirememiştir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 15:32
Gazze konusunda İslam dünyasının iyi bir sınav veremediğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İstilacı bir devlet karşısında direniş destanı yazıyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: İslam dünyası bekleneni maalesef yerine getirememiştir
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