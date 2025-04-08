Başkan Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, İmralı'dan terör örgütü PKK'ya "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısının üzerinden 40 gün geçmesiyle yeni bir dönemece girdi. Gözler şimdi, Başkan Erdoğan ile İmralı heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi. Bu önemli görüşmenin, bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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