Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'dan flaş açıklamalar: "Tarihte bir ilk gerçekleşti"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir." dedi. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile basın toplantısı düznledi. Duda'nın ziyaretinin en önemli gündem maddesi SİHA'larla ilgili yapılacak anlaşma oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten gurur duyuyorum.Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. Duda'nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi, ticaret olmak üzere birçok alanda işbirliğine sahip olduğuna inanıyorum. Az önce tarım ve spor alanında imzalanan belgelerle birlikte işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız.

POLONYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

10 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırmıştık. Şuan 6,5 milyar dolar civarında. Görüşmemizde, bu ticaret hacmini kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlığımızı gösterdik.

"TÜRKİYE İLK KEZ BİR NATO ÜLKESİNE İHA SATIŞI YAPACAK"



Bu yılın ilk çeyreği itibariyle 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteahitlik şirketlerimiz Polonya'da 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje sağladılar. Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekte kalmadık bu anlamda ülkemizi devler ligine tamamladık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. İHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir.

(Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak imza attı.)

"F-16 UÇAKLARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ"



Kıymetli basın mensupları Polonya AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniştir. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Değerli dostum Duda'ya ziyareti ve dostluğumuz daha da güçlendirilmesi için sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum.

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA'NIN AÇIKLAMALARI;

Türkiye gelişim bu ziyareti gerçekleştirmem, ayrıca 2017 yılındaki ziyaretiniz için teşekkür etmek istiyorum. Aslında benim için bir başlangıçtır. Yeni uluslararası politikayı açtırmış bulunuyor. Umarım ki uluslararası siyasete dönmüş bulunmaktayız. Tekrar karşılıklı görüşebileceğimiz duruma geleceğimize inanıyorum. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Temsilcilerimizin görüşmesi için de teşekkür ediyorum. Çift taraflı anlaşmaların imzalanması çok önemlidir. Bu sözleşmeler gizli bilgiler, Milli Savunmada kullanılmasında, aynı zamanda milli savunmada kullanılan silahların satın alınmasında. Bence en önemli kesinlikle turizm alanında imzaladığımız sözleşmedir. Polonya'da bir sürü insan bir tatili hayal ediyor. 2020 yılında pandemiden dolayı tatillerini ertelediler. Bu sözleşme ile bu sene bu gerçekleşecek. Belki PCR testi ile turistlerin Türkiye'ye girebilmesi hatta test konusunda detayları sizinle konuşmuştuk.

DUDA: TÜRK ASKERLERİN BULUNMASINDAN DOLAYI...

Ama en önemlisi NATO zirvesinden önce sizinle konuşmamız olmuştu. Ukrayna'nın meselesini, Kırım işgalinden bahsetmiştik. Suriye ve Libya'daki durumlardan da bahsetmiştik. Aslında dünyada barış yollarını nasıl gerçekleştiririz bundan bahsetmiştik. Yarın İncirlikte bulunan Polonyalı askerleri ziyaret edeceğim. Hatta yıllardır Polonya'da Türk askerlerin bulunmasından dolayı sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ettim.

DUDA: TİCARETİMİZ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Çok mutluyum çünkü milli savunma sektöründe ilişkilerimizin gelişmesinden bugün de NATO çehresinde işbirliklerimizin gelişmesinde. Tabi ki 10 milyar dolar ki ticaretten bahsetmiştik. Belki 10 milyara ulaşmadık ama pandemiye rağmen o işbirliğini arttırdık. Tabi bu da gelecek için önemli bir şey. Bizim ticaret işbirliğimiz kesinlikle hedeflediğimiz 10 milyar liraya ulaşacak. Bugünlerde bir sürü yatırım Polonya'daki piyasada gerçekleşiyor. Türk şirketleri için faaliyetlerini gerçekleştirebileceği büyük bir alan oluşturuyor. Türk şirketler nasıl başarılı bir şekilde çalışıyorsa gelecekte de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Hatta Polonyalı şirketlerin de Türk piyasasına girip başarılarını gerçekleştireceklerdir.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR POLONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK



Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek.

İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.



Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.

Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak.

Bunun yanı sıra Polonya'ya milli SİHA'larda kullanılan ve Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmatları da ihraç edilecek.

ÖNEMLİ NOTLAR:

TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDA HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET



Türkiye ve Polonya, 2014 yılında ikili ilişkilerin 600. yılını kutlarken, karşılıklı olarak birbirlerinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliklerine destek veriyor, ikili ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

İlk olarak 1414 yılında Jakub Skarbek ve Grzegorz Ormianin adlı Polonyalı elçiler, 1. Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'nin başkenti Bursa'da kabul edilirken, bu ziyaret Bursa sarayına Batılı diplomatlar tarafından yapılan ilk ziyaret olarak tarihe geçti.

İki ülkenin 1533'te yaptığı barış anlaşması bir Hıristiyan ve bir Müslüman devlet arasında yapılan ilk barış anlaşması olurken Osmanlı her zaman Polonyalı siyasi göçmenler için güvenli bir liman özelliği taşıdı.

Bugün Polonezköy olarak bilinen Adampol, 1842'de Polonyalı siyasi göçmenler tarafından kurulurken köyde bugün dahi yaklaşık 30 Polonyalı aile hayatını sürdürüyor.

Polonya, Türkiye'nin bağımsızlığını tanıyan ilk Avrupa ülkesi olurken iki ülke karşılıklı olarak 1924 yılında birbirlerine büyükelçi atadı.

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında işgale uğrayan Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin çalışmalarına destek verirken işgal yıllarında Polonya Merkez Bankasının tahliyesinin sağlanması da yine Türkiye'nin destekleriyle gerçekleşti.

Türkiye, 1999'da Polonya'nın NATO üyeliğini destekleyenler arasında yer alırken Polonya ise Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği her platformda dile getiriyor.

Ayrıca 2018-2019 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 6. kez seçilen Polonya'ya destek veren ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

İlişkilerin boyutu 2009'da stratejik ortaklık seviyesine yükseldi

İki ülke, birçok ikili ve üçlü platformda iş birliği içinde çalışırken ikili ilişkilerin boyutu 2009 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya ziyaretinde imzalanan bildiriyle stratejik ortaklık seviyesine taşındı.

Avrupa ve dünyanın en uzun diplomatik ilişkileri arasında sayılan Türkiye-Polonya ilişkilerinin 600. yılı olan 2014'te de iki ülke arasında çeşitli ortak etkinlikler düzenlendi ve bu etkinlikler iki tarafın Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla gerçekleşti.

Erdoğan, 2017 yılında bu sefer de Cumhurbaşkanı olarak Polonya'yı ziyaret etti ve bu ziyarette çeşitli alanlarda 5 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında devlet arşivleri alanında iş birliği, iki ülke savunma bakanlıkları arasında niyet beyanı, sosyal güvenlik anlaşması ve eğitim, bilim, kültür alanında iş birliği imzalanan anlaşmalar arasında yer aldı.

Türk öğrenciler en çok Polonya'yı tercih ediyor

Özellikle eğitim alanında yapılan anlaşmalar yanında iki ülke, AB'nin Erasmus öğrenci değişim projesinde de yer alıyor. Polonya, Türk öğrencilerin Erasmus programında en çok tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Polonya'da Varşova Üniversitesi, Krakow Jagiellonian Üniversitesi ve Poznan Adam Mickiewicz Üniversiteleri'nde Türkoloji Bölümleri bulunurken Varşova'da Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk Kültür Merkezi yer alıyor.

İkili ticaret

Polonya ile Türkiye arası ticaret hacmi 2019 yılında 6 milyar doları aşarken iki ülkenin karşılıklı ticarette 10 milyar dolar hedefi bulunuyor.

Türkiye Polonya'ya otomobil, kara yolları taşıtları için parçalar, traktör, toplu taşıma araçları, buzdolapları ve tekstil ürünleri satarken Polonya'dan taşıt parçaları, dizel ve yarı dizel motorlar, otomobiller ve sığır eti alıyor.

İki ülke arasında ayrıca Ekonomik İstişareler Mekanizması bulunurken bu mekanizma kapsamında bu zamana kadar 4 kere toplantı yapıldı.

Türkiye, Polonyalı turistler için de önemli bir turizm destinasyonu olma özelliği taşıyor. Türkiye'ye gelen Polonyalı turist sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 880 binin üzerine çıktı.

Polonya-Türkiye ticari ilişkilerine son dönemde bir de savunma sanayii ürünleri kalemi eklendi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacağını duyurdu.

Türkiye bu satışla ilk kez bir NATO ve AB üyesine SİHA sağlamış olacak.