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06.03.2020

Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik İdlib görüşmesi | video

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider, İdlib'deki mutabakatı ve göçmenlerin durumunu konuştu. Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib anlaşması ile Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramıyla ilgili gelişmeler gündeme geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerimizin güvenliğini temin ettiklerini belirtmiştir. Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye-AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etmiştir."

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