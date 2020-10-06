Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme! Hangi konular konuşuldu?

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel kritik bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan, Doğu Akdeniz, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarık tavırlarını hatırlattı, "Avrupa'nın büyük çıkarları, birkaç üyenin küçük çıkarlarına feda edilmemeli" dedi.